Forspoken: magie, parkour e tanti dettagli dal TGS 2021

Durante il TGS 2021 si è parlato di Forspoken, il gioco di ruolo d'azione di Square Enix in arrivo nel 2022. Il co-director Takefumi Terada e il creative producer Raio Mitsuno hanno parlato della magia, del parkour e di tanti altri dettagli.

Come sappiamo, la protagonista - Frey - è in grado di usare la magia e Terada ha spiegato che imparare a usare questi poteri è una grande parte della storia del gioco. Inoltre, la magia sarà centrale anche per il sistema di combattimento. Frey può usare vari tipi di attacchi o posizionare trappole, ad esempio può creare trappole esplosive oppure bloccare i nemici in una sfera d'acqua. Terada spiega che l'obiettivo è spingere il giocatore a imparare tante magie e sperimentare con l'utilizzo.

Forspoken, in attacco magico ad ampio raggio

L'ambientazione, Athia, è un grande open world e Frey userà ciò che viene definito un "Parkour Magico". Terada ha spiegato che i controlli saranno semplici e che le abilità di movimento potranno essere usate con un singolo tasto.

Il team vuole proporre un gioco che sfrutti al massimo le console di nuova generazione. "Abbiamo lavorato alla rifinitura della grafica ogni giorno", ha detto Mitsuno. Parlando dell'ambientazione, sappiamo che Frey si trova a New York quando viene trasportata da un portale nella terra di Athia, dove si unisce a Cuff, un bracciale dorato senziente: il team non può ancora dirci nulla su Cuff, ma sappiamo che sarà centrale nell'avventura. I due dialogheranno molto e Cuff aiuterà il giocatore a raggiungere gli obiettivi successivi.

Athia era una terra un tempo bellissima e pacifica, ma dopo un evento per ora misterioso è diventata un posto arido e pericoloso. Le governatrici di questo mondo, le Tanta, sono inoltre diventate malvagie: Frey ne affronta una, Tanta Sila, in un trailer. Ogni Tanta ha specifiche caratteristiche: Sila è fisicamente forte, ad esempio.

Ecco infine l'anteprima di Forspoken dal PlayStation Showcase 2021.