Elden Ring: nuova immagine ci mostra la bellezza della coop e del mondo di gioco

Tre guerrieri di Elden Ring che guardano l'orizzonte, con un castello in lontananza

Elden Ring non sarà tra noi fino al gennaio 2022, ma nel frattempo il profilo social del gioco pubblica piccoli spicchi dell'avventura che ci attende. Ora, il team ha condiviso una nuova immagine che mostra la bellezza della coop e del mondo di gioco.

L'immagine è stata condivisa su Twitter e, in accompagnamento, vi era la descrizione "L'amicizia tra i Senza-Luce è un caro dono in questa terra feroce". Nell'immagine possiamo vedere il protagonista di Elden Ring, al centro, vestito in armatura europea, mentre a destra e sinistra vi sono due personaggi evocati, con un colore rosso/arancio. I due personaggi hanno un'armatura completamente diversa, con una probabilmente ispirata a quelle dei samurai giapponesi.

L'ambientazione di Elden Ring di cui vediamo uno scorcio in questa immagine è composta da foreste, valli rocciose, alberi luminosi e grandi edifici e strutture. Possiamo vedere un castello, in lontananza, ma anche una torrione con un ponte, sulla destra. Sulla sinistra, vediamo invece un edificio di dimensioni più contenute, forse una chiesa, visto che sembra avere un campanile.

Questa immagine non ci dice troppo, ovviamente, e la descrizione non aggiunge particolari informazioni rispetto a quanto già sapevamo sul gioco, ma ci ricorda ancora una volta che i souls-like di Miyazaki sono pensati (anche) per essere giocati insieme ad altri giocatori, o con l'aiuto di guerrieri controllati dall'IA.

Sappiamo inoltre che Elden Ring avrà delle torri in "stile Ubisoft", con una funzione simile ad Assassin's Creed. Infine, secondo noi Dark Souls Nightfall sarà il miglior modo per attendere Elden Ring.