New World brucia ancora le schede video di fascia alta, segnalano alcuni utenti

New World continua a bruciare le schede video di fascia alta? A quanto pare sì, stando alle segnalazioni di alcuni utenti che si sono rivolti al rivenditore PowerGPU per lamentare il malfunzionamento delle proprie GPU dopo aver provato l'MMORPG di Amazon.

Tutto è cominciato lo scorso luglio, quando è venuto fuori che la beta di New World stava rompendo le schede video NVIDIA RTX 3090, anche se poi il vero problema è stato individuato da EVGA, nella fattispecie delle saldature difettose.

Con il record di giocatori su Steam di New World, tuttavia, l'inconveniente sembra essersi ripresentato per alcune persone e bisognerà capire se si tratta dello stesso difetto imputabile alle GPU o di qualcosa di diverso.

Nella realtà dei fatti New World (qui il provato della closed beta) non possiede requisiti troppo esosi, ma sembra sfruttare al massimo l'hardware di fascia alta laddove disponibile.

Sta di fatto che le ultime segnalazioni arrivate a PowerGPU non riguardano unicamente le GPU prodotte da EVGA, ma anche appartenenti ad altri brand, come ad esempio Gigabyte.

Amazon per il momento non ha fornito risposte ufficiali in merito alla questione.