Steam Next Fest: demo gratis ora disponibili, sono centinaia

Valve ha dato il via a Steam Next Fest, un evento che mette a disposizione centinaia di demo gratis per PC: precisamente, ci sono ben 690 versioni di prova. Vediamo tutti i dettagli.

Prima di tutto, dovete sapere che potete trovare la pagina dedicata al Steam Next Fest qui. Accedendo, potrete mettere in download tutte le demo che più vi interessano.

Lo Steam Next Fest durerà dal 1 ottobre 2021 fino al 7 ottobre 2021. Durante questo periodo non ci saranno solo tante demo a disposizione, ma anche molteplici trasmissioni dal vivo dei giochi più interessanti. Potete trovare una diretta alla pagina già indicata, oppure anche nelle pagine prodotto dei vari giochi.

Logo del Steam Next Fest

Lo Steam Next Fest copre praticamente tutti i generi, dall'avventura all'azione, alla strategia ai giochi di ruolo. La pagina dedicata permette di cercare in modo preciso a seconda dei generi, sottogeneri, tipo di grafica, temi e atmosfera del gioco, caratteristiche come "storia ben curata", "mondo aperto", "scelte e conseguenze" e non solo, oltre che per numero di giocatori.

La lista è veramente lunga e la cosa migliore è lanciarsi sulla pagina di Steam Next Fest e spulciare tra i propri generi preferiti se vi è qualcosa da provare. Ricordate che le demo saranno disponibili solo per pochi giorni, quindi vi conviene provare subito tutto quello che potete.

