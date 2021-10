FIFA 22, problemi con il pacchetto OTW riservato ai preorder? Ecco la soluzione

Chi ha effettuato il preorder di FIFA 22 dovrebbe aver ricevuto un codice per riscattare il pacchetto OTW, ma sembra si siano verificati dei problemi con il pack ed Electronic Arts ha fornito una soluzione.

La questione, a quanto pare, riguarda gli utenti che hanno acquistato FIFA 22 prima del day one e hanno provato a riscattare subito il pacchetto, ma anche quelli che hanno effettuato la medesima operazione prima delle 19.00 di oggi, orario ufficiale di sblocco.

In alcuni casi il riscatto non è andato a buon fine, in altri sì ma al posto del pacchetto Ones to Watch sembra che questi utenti abbiano ricevuto altri contenuti, nella fattispecie una semplice carta oro.

Al corrente della situazione, Electronic Arts ha fortunatamente fornito una soluzione al problema, annunciando che tutti gli utenti che hanno aperto il bonus in anticipo sui tempi riceveranno il pacchetto OTW nei prossimi giorni.

Nel caso non l'abbiate ancora letta, ecco la nostra recensione di FIFA 22.