Hogwarts Legacy: trailer o nuova presentazione sono in arrivo per una insider

Secondo una insider, un trailer o una nuova presentazione di Hogwarts Legacy sono in arrivo fra non molto, precisamente entro i Game Awards di dicembre. Ecco quanto sappiamo.

La fonte in questione, come potete vedere anche dal tweet qui sotto, è "Millie A.". L'insider è nota nell'ambiente. Ha suggerito poco prima dell'annuncio di Marvel's Wolverine l'arrivo di un gioco basato proprio su tale personaggio, inoltre, aveva svelato in anticipo alcune informazioni su Metal Gear Solid 3 Remake, riconfermate da un nuovo report circolato proprio oggi. L'insider, in risposta a un utente, ha affermato che Hogwarts Legacy sarà presentato o questo mese oppure ai Game Awards di dicembre.

Pare quindi che Millie A non ne abbia la certezza. Non è chiaro se si tratti di una sua supposizione o se abbia effettive informazioni a riguardo. Come sempre, pur tenendo conto dei suoi leak precedenti, suggeriamo di considerare quanto riportato con cautela: si tratta solo di un rumor, non di informazioni ufficiali o confermabili. In ogni caso, siamo certi che i fan di Hogwarts Legacy non vedano l'ora di vedere il gioco, anche tramite un piccolo trailer.

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che "Hogwarts Legacy è il sogno che si avvera per moltissimi fan. Una fantasia che dura da oltre vent'anni e finalmente si concretizza grazie agli sforzi congiunti di Avalanche e Portkey Games. Scegliendo di trattare un periodo antecedenti sia alla storia di Harry Potter sia a quella di Newt Scamander, gli sviluppatori si sono costruiti piena libertà di azione senza per questo lasciare indietro alcuni capisaldi in grado di restituire quel senso di familiarità dovuto ai romanzi e ai film. A livello di contenuti sembra un gioco estremamente promettente e porre l'enfasi sull'Antica Magia è senza alcun dubbio molto interessante, resta da capire come vorranno gestire la struttura del gameplay e quanto saranno in grado di bilanciare la vita scolastica con l'esplorazione tipica degli open-world."