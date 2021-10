iPhone 14 Pro e Pro Max anche con storage da 2 TB, secondo un rumor

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, dunque i modelli di punta del prossimo smartphone prodotto da Apple, potranno contare anche su di uno storage da 2 TB, secondo un rumor.

Se dunque quest'anno iPhone 13 Pro (qui la recensione) ha introdotto un modello con storage da 1 TB, nel 2022 la casa di Cupertino si spingerà oltre e proverà a raddoppiare tale valore.

Il rumor parla in generale di iPhone 14 per questo interessante upgrade, ma è lecito immaginare che l'opzione per i 2 TB riguarderà unicamente i modelli Pro e Pro Max, quelli cioè che riceveranno i miglioramenti più importanti anche lato fotocamera.

Si parla infatti di una fotocamera da 48 megapixel per iPhone 14 e di video a 8K, entrambe caratteristiche che andrebbero a braccetto con uno storage dalla capienza maggiore.

A rafforzare le voci sull'introduzione dell'opzione da 2 TB ci sono anche delle notizie che provengono dalla filiera produttiva di Apple, secondo cui l'azienda avrebbe chiesto ai propri partner consistenti quantità di memorie flash QLC NAND da montare nei propri dispositivi.