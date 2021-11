Hawkeye: il cosplay di Kate Bishop di Taya Miller è appuntito come una freccia

Disney+ continua a produrre nuove serie originali e in questo periodo è il momento di Hawkeye. L'eroe del Marvel Cinematic Universe ed ex-Avenger non sarà però da solo in questa nuova avventura, ma darà spazio anche a Kate Bishop. La ragazza non è forse nota a chi non è appassionato di fumetti, ma ora abbiamo modo di conoscerla, anche grazie a questo cosplay di Taya Miller.

Come potete vedere, il cosplay di Taya Miller ricrea Kate Bishop, senza perdere dettagli lungo la strada. La cosplayer impugna anche arco e freccia, con faretra sulla schiena. Il costume riprende il viola tipico di Kate Bishop e non manca anche un simpatico cane a chiudere lo scatto fotografico.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Kate Bishop di Taya Miller? La giovane eroina di Hawkeye è stata ben ricreata, oppure avete visto versioni di qualità superiore?