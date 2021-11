Games with Gold, dicembre 2021: da The Escapists 2 a Orcs Must Die

Mentre si infiamma il calendario di uscite su Xbox Series X|S e Xbox One, con il lancio di Halo Infinite all'inizio di dicembre, poco dopo quello di Forza Horizon 5, i Games with Gold continuano con la loro serafica calma a proporci anche a dicembre 2021 alcuni giochi dal passato di un certo interesse, selezionati in base a logiche imperscrutabili da Microsoft. In questo caso la qualità dei singoli titoli non si discute, il problema semmai è la quantità di tempo passata dalla loro uscita originale, cosa che li rende oggettivamente vecchi e probabilmente già giocati da chi era interessato ai rispettivi generi o serie di riferimento, ma per tutti gli altri si tratta di giochi molto interessanti che possono meritare facilmente il download, considerando anche le particolarità di ognuno.

Si tratta, anche in questo caso, di produzioni di dimensioni piuttosto piccole ma che sono state molto apprezzate, all'epoca del lancio, motivo che ci spinge a non sottovalutarle in questa proposta gratuita del mese di dicembre, nonostante ci sia attualmente ben altro a cui star dietro, in attesa anche di conoscere le prossime uscite previste nel programma Xbox Game Pass.

Lo schema è sempre lo stesso: due giochi Xbox One e due giochi Xbox 360, tutti ovviamente giocabili anche su Xbox Series X|S ma ancora non si vedono titoli propriamente next gen tra le proposte di Games with Gold e ci sarà probabilmente da attendere ancora un po' prima di poterle vedere, visto l'andazzo. Ricordiamo, peraltro, che fino a metà dicembre è disponibile ancora Kingdom Two Crowns, appartenente ai giochi di novembre 2021.