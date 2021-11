Xbox Games with Gold, novembre 2021: da Moving Out a Kingdom: Two Crowns

Inizia novembre 2021 e con esso arrivano anche i classici quattro giochi gratis di Xbox Games with Gold, all'interno della classica iniziativa di Microsoft dedicata agli abbonati al suo più vecchio servizio su abbonamento per console, ovvero Xbox Live Gold. Anche questo è un mese in linea con il trend ormai ben affermato per questo programma, dunque non ci sono titoli di grande rilievo in vista ma si tratta comunque di quattro giochi di un certo interesse, che risultano se non altro curiosi da recuperare visto che molto probabilmente potrebbero mancare nella libreria di buona parte degli utenti.

Come sempre, si tratta di due giochi per Xbox One e di due giocabili in retrocompatibilità, in questo caso tratti dal catalogo di Xbox 360, in ogni caso tutti fruibili tranquillamente anche sulle nuove console Xbox Series X|S.

Se non altro, c'è una notevole varietà di generi in cui spaziare, andando da un party game multiplayer a una sorta di strategico, fino a un action platform dalla tradizione classica e un titolo in 3D della lunga serie LEGO. Ricordiamo peraltro che Hover, presente tra i giochi Games with Gold di ottobre 2021, è ancora disponibile fino al 15 di novembre.