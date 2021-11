Forza Horizon 5 è il gioco più atteso di novembre 2021

Si chiude un mese strano e particolarmente movimento sul fronte videoludico come ottobre e arriva un novembre che sembra destinato ad essere dominato da una manciata di giochi particolarmente attesi, al di là della quantità di titoli promettenti che sono in arrivo: in questa ristretta cerchia c'è, però, un re assoluto ed è Forza Horizon 5. Il racing di Microsoft risulta essere di gran lunga il gioco più atteso sia dalla redazione che dai lettori. L'assolta comunanza di attese tra un fronte e l'altro dei sondaggi di inizio mese si rileva in presenza di giochi di calibro davvero grosso e questo è uno di quei casi: il racing di Playground Games è ormai una della serie più solide che si siano viste in questi anni, con una continuità in termini qualitativi davvero impressionante.

La nuova uscita in arrivo a novembre sembra oltretutto un'evoluzione sostanziale con l'approdo alla next gen, dunque la corona di titolo più atteso era praticamente scontata.

Tuttavia, bisogna anche considerare come si tratti di un mese davvero ricco di produzioni di calibro enorme sul piano globale, essendo novembre anche il mese di Call of Duty e Battlefield, due giochi che rappresentano da soli una parte importante del fatturato totale del mercato videoludico. Eppure, nessuno dei due compare in posizione rilevante nelle classifiche che sono emerse dai due sondaggi paralleli svolti tra i lettori e i redattori di Multiplayer.it sui giochi più attesi del mese di novembre, a dimostrazione di come le vendite non raccontino sempre tutta la realtà del panorama. Vediamo dunque come sono andate le votazioni per i titoli più attesi in arrivo nel mese appena iniziato.