Morbius: nuovo trailer italiano dello spin-off di Spider-Man con Jared Leto

Sony Pictures ha pubblicato un nuovo trailer italiano di Morbius, il film sull'omonimo personaggio dell'universo Marvel e interpretato da Jared Leto. Lo spin-off di Spider-Man debutterà nelle sale cinematografiche a gennaio del 2022.

Nel trailer possiamo vedere numerose sequenze tratte dalla pellicola, che ci permettono dunque di ammirare il Dr. Morbius in azione in quella che con tutta probabilità sarà la sua versione definitiva nel film. Per chi non lo sapesse la pellicola fa parte dello spider-verse di Sony, in cui troviamo anche Venom e Venom - La Vendetta di Carnage, e infatti i più attenti potrebbero trovare dei riferimenti proprio all'universo dell'Uomo Ragno.

"Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa", recita la sinossi ufficiale del film.

Morbius è diretto da Daniel Espinosa e prodotta da Columbia Pictures in collaborazione con Marvel Entertainment. Nel cast troviamo, oltre al già citato Jared Leto nei panni del protagonista, anche Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Tyrese Gibson e Michael Keaton. Debutterà nelle sale cinematografiche il 28 gennaio 2022.