Gran Turismo 7: video dietro le quinte dedicato all'editor delle livree

Polyphony Digital e Sony hanno pubblicato un nuovo video dietro le quinte di Gran Turismo 7. Questo nuovo appuntamento con Kazunori Yamauchi è tutto dedicato all'editor delle livree presente nel gioco, accompagnato come al solito con alcuni "assaggi" di gameplay della versione PS5 della nuova esclusiva PlayStation.

Nel filmato Yamauchi spiega che le livree sono state utilizzate sulle auto da corsa sin dagli anni '70 e diventando un elemento iconico e che sono rimaste impresse nelle memorie degli appassionati. Usare l'editor delle livree in Gran Turismo 7 a suo avviso trasforma le auto in una tela, che i giocatori possono utilizzare a proprio piacimento per esprimere la propria personalità.

Nel filmato per l'appunto possiamo vedere l'editor per personalizzare vetture, con la possibilità di scegliere tra vari loghi, tra cui quelli Puma, Sparco e Porsche, da applicare poi sui nostri bolidi, scegliendo liberamente la posizione e le dimensioni.

Gran Turismo 7 sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal 4 marzo 2022. Da poche settimane sono disponibili i preordini della standard edition e la 25th Anniversary Edition, con tanto di bonus preorder.

Nei giorni scorsi sono arrivati anche altri video dietro le quinte di Gran Turismo 7, come quello dedicato a piloti e DualSense e quello dedicato al parco auto, che svela la presenza di oltre 400 vetture nel gioco.