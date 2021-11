Honor of Kings: World, il trailer del nuovo action GDR open world di TiMi e Tencent

Honor of Kings: World è un nuovo e ambizioso Action GDR di stampo open world realizzato da TiMi Studio Group e pubblicato da Tencent Games e basato sul celebre gioco mobile Honor of Kings. Ecco il primo trailer ufficiale.

Honor of Kings: World è un action GDR ambientato in un mondo vasto, caratterizzato da ambientazioni fantasy e ispirato alla mitologia cinese. Il gioco sarà pubblicato contemporaneamente in tutto il mondo, ma per il momento non è stata indicata una finestra di lancio e le piattaforme su cui sarà disponibile il gioco.

Il primo trailer ufficiale, che potrete ammirare nel player qui sopra, offre un assaggio delle ambientazioni del gioco, nonché lo scontro con un mostro possente in grado di lanciare fiamme e sferrare poderose zampate. Il protagonista combatte utilizzando uno spadone a due mani, grazie al quale può realizzare spettacolari combo di fendenti rapidi e sferrare attacchi caricati, che tuttavia non compromette assolutamente la sua agilità.

A un certo punto è possibile notare come il giocatore riesca ad atterrare per alcuni secondi la creatura colpendo una delle sue zampe, cosa che un po' ricorda le meccaniche di combattimento viste anche nella serie di Monster Hunter. Ovviamente è presto per tirare le conclusioni, ma il gioco sembra quantomeno promettente, sia nelle meccaniche di combattimento che nella realizzazione tecnica.

Che ne pensate, il primo trailer di Honor of Kings: World vi ha colpito positivamente? Fatecelo sapere nei commenti.