Battlefield 2042: niente 120 fps su PS5 e Xbox Series X|S al lancio

A poche settimane al debutto nei negozi di Battlefield 2042 e l'inizio dell'Accesso Anticipato, DICE ha confermato che il suo sparatutto non supporterà al lancio i 120 Hz su PS5 e Xbox Series X|S. Tuttavia gli sviluppatori potrebbero realizzare una modalità a 120fps in futuro, per quanto probabilmente non sarà un'impresa semplice.

La conferma è arrivata da uno degli sviluppatori di DICE sui forum di ResetEra. L'account verificato elenarie spiega che una modalità performance a 120 fps potrebbe essere presa in considerazione dopo il lancio, ma che tuttavia potrebbe rivelarsi complessa da realizzare, in quanto abbassare semplicemente la risoluzione per aumentare la conta dei frame per secondo non sarà sufficiente per raggiungere il target sopracitato.

"È un qualcosa che potenzialmente potremmo esplorare dopo il lancio. La risoluzione non è un problema, stiamo martellando le CPU abbastanza pesantemente con 128 giocatori, ma i requisiti CPU per passare dai 60 ai 120fps non sono trascurabili. Ridurre la risoluzione non sarà di grande aiuto."

Battlefield 2042, il commento su ResetEra di DICE in merito al supporto ai 120 HZ

Sempre su ResetEra, l'account di DICE spiega che al lancio i nemici saranno più facili da riconoscere rispetto alla beta grazie all'utilizzo di una tinta più scura e tendente al rosso per le loro silhouette.

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 19 novembre, con l'early access che invece avrà inizio una settimana prima, ovvero il 12 novembre.

Di recente DICE ha pubblicato un nuovo video gameplay che presenta le mappe Rinascita, Deriva e Abbandono, nonché un trailer che mostra i muscoli e le funzionalità Nvidia RTX della versione PC.