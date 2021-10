Battlefield 2042: video gameplay presenta le mappe Rinascita, Deriva e Abbandono

EA e DICE hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Battlefield 2042 dove vengono presentate le mappe Rinascita, Deriva e Abbandono.

Il filmato dunque ci offre un assaggio delle tre mappe e al tempo stesso un mix di scontri al fuoco particolarmente movimentati. Rinascita è ambientata nel deserto egiziano. È caratterizzata dalla presenza di una centrale elettrica a pannelli solari da un lato e una lussureggiante struttura di ricerca dall'altro. Presenta un muro tra entrambe le zone con vari punti di ingresso, inclusa una strettoia attraverso lo spesso contestato checkpoint di Conquista al centro della mappa. I giocatori dovrebbero anche venire preparati per battaglie ravvicinate in queste aree così come in entrambi gli edifici situati all'interno di Renewal.

Deriva si trova in un complesso in Antartide. Include una piattaforma al largo della costa ghiacciata e una stazione arroccata sopra il campo di battaglia che la rende un punto focale per le battaglie aeree. Nelle spaccature del ghiacciaio, i giocatori combattono dentro e sopra le scogliere di ghiaccio collegate con zip line e ponti di corda. In questa zona la tuta alare sembrerebbe il mezzo migliore per spostarsi velocemente, a patto di non finire travolti dalle raffiche dei nemici o di un elicottero da guerra.

Infine Abbandono è ambientata in India. Presenta un villaggio allagato lungo la costa occidentale dell'India, uno scafo smontato e una nave Colosso da esplorare. Questa mappa presenta molte coperture e combattimenti ravvicinati; la nave consente ai giocatori di combattere all'interno della stessa mentre le aeronavi attaccano dall'alto e i carri armati colpiscono il suo scafo. Con il tempo imprevedibile, i giocatori dovranno stare attenti poiché la minaccia di un tornado potrebbe colpire la mappa in qualsiasi momento.

Battlefield 2042 sarà disponibile dal 19 novembre per PS4, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con l'Accesso Anticipato che invece avrà inizio già dal 12 novembre. Di recente è stato pubblicato anche video gameplay che presenta gli ultimi cinque Specialisti dei dieci che saranno presenti nel gioco completo.