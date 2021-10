Battlefield 2042: video gameplay svela gli ultimi cinque Specialisti

DICE ha pubblicato un nuovo filmato di Battlefield 2042 che svela gli ultimi cinque Specialisti dei dieci che saranno disponibili al lancio dell'atteso sparatutto multiplayer.

Per chi non lo sapesse gli Specialisti sono subentrati alle vecchie classi della serie e dispongono di specialità e tratti unici, con il resto del loro equipaggiamento che ovviamente è personalizzabile. Scegliendo ed equipaggiando il vostro specialista potrete creare sinergie all'interno della vostra squadra, il che pone l'accento sull'importanza della cooperazione, e affrontare qualsiasi situazione in battaglia. Oggi DICE presenta Navin Rao, Santiago "Dozer" Espinoza, Emma "Sundance" Rosier, Ji-Soo Paik e Constantin "Angel" Anghel.

Oltre al filmato con i dettagli sui nuovi Specialisti, che potrete visualizzare nel player qui sopra, DICE ha pubblicato un nuovo post sul suo blog dove spiega nel dettaglio i risultati chiave del team dalla Open Beta e i futuri miglioramenti in arrivo per Battlefield 2042, comprese alcune informazioni aggiuntive sugli Specialisti, che potrete leggere a questo indirizzo.

In particolare gli sviluppatori affermano di essere ben consci alle critiche durante la beta per l'interfaccia di gioco, le difficoltà nel distinguere alleati e avversari, il sistema di ping, comunicazione tra giocatori in-game e non solo, che tuttavia sono elementi su cui DICE ha lavorato nelle ultime settimane e che saranno di ben altra fattura al lancio del gioco.

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC a partire dal 19 novembre. Giusto pochi giorni fa EA e DICE hanno condiviso un trailer, immagini e dettagli di Battlefield 2042: Hazard Zone.