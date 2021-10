Epic Games Store: gioco gratis del 21 ottobre 2021 ora disponibile per il download

Da ora su Epic Games Store è disponibile il gioco gratis di oggi, 21 ottobre 2021. Come svelato la scorsa settimana si tratta di Among the Sleep: Enhanced Edition, un'avventura horror decisamente a tema visto che ormai siamo vicinissimi ad Halloween.

Potrete reclamare il gioco gratis PC dall'Epic Games Store del 21 ottobre 2021 entrando nella pagina dedicata del negozio digitale, che potrete raggiungere a questo indirizzo. In alternativa potete avviare il launcher di Epic e accedere al negozio direttamente da lì. Avete tempo fino a giovedì prossimo, ovvero il 28 ottobre 2021 per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Among The Sleep è un'avventura horror in prima persona nella quale si vestono i panni di un bimbo che va in cerca della mamma, dopo essere stato svegliato da rumori sinistri nel bel mezzo della notte.

La versione in regalo su Epic Games Store è la Enhanced Edition, per la quale sono stati migliorati la grafica, l'artbook digitale e la colonna sonora integrati nel gioco, il gameplay e i puzzle. Sono anche stati introdotti i pigiami selezionabili, dei nuovi dialoghi e un nuovissimo livello-museo dove esplorare i "dietro le quinte", vedere filmati inediti e scoprire parti del gioco escluse dalla sua versione definitiva.

Ecco la descrizione di Among The Sleep dell'Epic Games Store:

Among The Sleep è un'avventura horror in prima persona nella quale vesti i panni di un bimbo di due anni. Dopo esserti svegliato nel bel mezzo della notte circondato da suoni misteriosi, avvolto dall'oscurità inizi la tua esplorazione alla ricerca di un conforto.

Il gioco ti fa vivere l'orrore attraverso l'atmosfera e l'esplorazione, senza sistemi di punteggio e di combattimento. In Among the Sleep sei vulnerabile, hai paura e il tuo obiettivo è dare un senso al mondo stesso.

Ecco inoltre il gioco gratis PC dell'Epic Games Store che sarà disponibile dal 28 ottobre.