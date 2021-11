Resident Evil: Welcome to Raccoon City, la recensione del film

Nello scrivere la recensione di Resident Evil: Welcome to Raccoon City sappiamo cosa state pensando, perché i dubbi che avete voi erano anche i nostri. Da quando The Walking Dead ha invaso la tv nel 2010 continuando letteralmente a trascinarsi fino a oggi, i prodotti sugli zombie sono diventati, agli occhi di molti, stanchi, non più inquietanti. Zack Snyder con Army of the Dead ha provato recentemente a dar loro un po' di colore buttandoli a Las Vegas e cambiando le regole del classico film sui morti viventi, ma l'esperimento è solo in parte davvero innovativo.

Un ennesimo film dedicato alla saga videoludica di Capcom, tra le più di successo di sempre, sulla carta sembra un investimento intelligente, dall'altro lato era facilissimo scadere nel già visto, nell'ennesimo film di zombie non riuscito e fuori tempo massimo. Col paradosso poi che lo stesso gioco, il primo del 1996, aveva l'ambizione di essere come i film, sfoderando addirittura scene girate con veri attori. Quindi un film che si ispira a un gioco che voleva essere un film, ma i cui ultimi titoli (il più recente, Resident Evil Village, è uscito proprio quest'anno) sono molto più curati e riusciti di gran parte delle pellicole che si vedono in giro su schermi di ogni tipo.

Un'inquietante presenza di Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Per Resident Evil: Welcome to Raccoon City si è pensata quindi la cosa forse più intelligente che si potesse fare: tornare alle origini, con un film ambientato negli anni '90 e dichiaratamente ispirato ai film di serie B. Siamo a Raccon City e tutto accade in una notte: è il 30 settembre 1998 (il giorno in cui è ambientato Resident Evil 2) e, sotto una pioggia scrosciante, c'è una ragazza che torna in città: è Claire Redfield (Kaya Scodelario).

Ha una missione: trovare suo fratello Chris (Robbie Amell) e portarlo via da lì.