Hyperx Cloud II, offerta Amazon del Black Friday 2021: cuffie per PC, PS4, Xbox, Mac e mobile

Il Black Friday 2021 è in conclusione e su Amazon possiamo trovare un'offerta per un HyperX Cloud II Red, un paio di cuffie da gaming per PC, PS4, Mac e mobile. Lo sconto è di 35€, ovvero del 35%. Il prezzo pieno per le cuffie Hyperx Cloud II Red segnalato da Amazon è 99.99€. Negli ultimi mesi le offerte sono state rare e di poco conto, ma ora viene proposto uno sconto sostanzioso, il migliore dell'intero anno per la piattaforma. Le cuffie sono vendute e spedite da Amazon.

Queste cuffie hanno un design a coppa chiusa per la cancellazione passiva del rumore. I driver sono da 53 mm. HyperX Cloud II è alimentato tramite USB per PC e Mac e 3,5 mm compatibile con stereo per mobile, PS4 e Xbox One.

Hyperx Cloud II Red

