Jurassic World Evolution 2: mod trasforma i dinosauri nei personaggi di L'Era Glaciale

Un modder ha deciso che era cosa buona e giusta sostituire i dinosauri di Jurassic World Evolution 2 con i personaggi della serie animata L'Era Glaciale. Si, parliamo di Scrat e soci. Da qui è nata la mod "Ice Age Replacer Pack", di cui possiamo vedere una breve clip con protagonista lo scoiattolo dai denti a sciabola più famoso del pianeta:

Scaricabile dal solito NexusMods, l'Ice Age Replacer Pack aggiunge i modelli del già citato Scrat (che rimpiazza il Compsognathus), di Manny (che rimpiazza il Nasutoceratops), di Sid (che rimpiazza l'Homalocephale) e di Diego (che rimpiazza il Chungkingosaurus).

Il modder, NanoLancensis, sottolinea come Manny e Diego non possano vivere nello stesso habitat, a meno di non giocare in modalità sandbox con il comfort disattivato. Tutti i modelli sono stati rippati dalla versione PC di "L'Era Glaciale: L'alba dei dinosauri". La promessa è che, quando sarà reso possibile da Frontier, il quartetto sarà aggiunto alle specie esistenti, invece di sostituirne alcune. Chissà se allora sarà possibile introdurre anche l'iconica nocciolina di Scrat...

Prima di lasciarvi, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Jurassic World Evolution 2, ricordandovi che il gioco è disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.