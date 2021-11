Spider-Man: il cosplay di Gwen-Venom di imspider_gwen è perfettamente realizzato

L'universo narrativo di Spider-Man sta vivendo un periodo d'oro negli ultimi anni. Nel mentre ci avviciniamo al terzo film dedicato all'Uomo-Ragno dell'MCU e al secondo film animato di Spider Verse, i videogiocatori possono godersi Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales, due ottimi giochi. Ovviamente le radici del personaggio sono negli albi a fumetto, nei quali sono presenti molti personaggi ancora non mostrati sul grande schermo. Un esempio è Venom-Gwen, ricreata con un cosplay da imspider_gwen.

Come potete vedere, imspider_gwen (nome che rende subito chiaro il tipo di soggetto proposto da questa cosplayer) propone un cosplay di Venom-Gwen (o Gwenom se preferite) in versione completamente nera. Il simbionte ha completamente "corrotto" Gwen, in questo cosplay.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Venom-Gwen di imspider_gwen? A vostro parere è stato ben realizzato, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?