Shin Megami Tensei 5: trailer di Mara, il demone dall'aspetto inequivocabile

Shin Megami Tensei 5 arriverà su Nintendo Switch la prossima settimana, ma nel frattempo Atlus continua a condividere trailer dedicati ai demoni che potremo affrontare e arruolare all'interno del gioco. Uno di questi sarà Mara, il demone... dall'aspetto inequivocabile.

Non serve sottolineare che Mara è una delle creature più note della saga di Shin Megami Tensei e Persona, per motivi estremamente chiari. Ciò che ci interessa, però, è il tipo di supporto che il demone è in grado di dare al nostro team di Shin Megami Tensei 5. Come visto nel trailer, Mara - che proviene dalla mitologia buddista - può infliggere status alterati e attacchi fisici, tra i vari.

Nella nostra recensione di Shin Megami Tensei 5 vi abbiamo spiegato che: "Shin Megami Tensei V non è un JRPG rivoluzionario, non mira a trasformare il genere né a rinnovare l'iconica serie Atlus. Pur strizzando l'occhio ai nuovi giocatori con un'inedita rosa di livelli di difficoltà e vari ammodernamenti, resta un titolo estremamente lungo e impegnativo, tutto incentrato sulla microgestione, l'esplorazione e il sistema di combattimento asciutto ma gratificante. Al netto di qualche sbavatura di ordine tecnico, Shin Megami Tensei V è un grandissimo gioco, ma non è Persona: se vi state avvicinando alla serie dopo aver giocato Persona su qualche altra piattaforma, tenete a mente che si tratta di prodotti simili in apparenza, ma profondamente diversi nelle atmosfere e nella narrativa. Ed è perfettamente possibile che questo vi piaccia anche di più."