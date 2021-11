Stranger Things 4: trailer italiano "Benvenuti in California" della serie TV Netflix

I fan di Stranger Things stanno attendendo la nuova stagione da molto tempo. L'uscita non è ancora ben definita, ma perlomeno possiamo consolarci guardando un nuovo trailer dedicato a Stranger Things 4. Questo nuovo filmato si chiama "Benvenuti in California". Potete vederlo qui sopra.

I precedenti trailer erano alquanto criptici e ci hanno permesso di vedere solo qualche spiraglio delle ambientazioni, senza però capire esattamente cosa stesse succedendo. Ora, il nuovo trailer ci conferma che - almeno in parte - Stranger Things 4 sarà ambientato in California, un luogo ben diverso da Hawkins, cittadina fittizia dell'Indiana, dove si sono svolte le stagioni precedenti.

Il trailer di Stranger Things 4 ci mostra 11 che, nella sua nuova casa e dopo una lunga lontananza, si prepara a incontrare di nuovo Mike, durante la Pausa primaverile della scuola. La ragazza tramite una lettera spiega di essersi adattata alla nuova città e di avere molti amici, ma sta in realtà mentendo. Chiaramente questo nuovo incontro tra 11 e il resto della combriccola di Hawkins non sarà una passeggiata. La seconda parte del trailer ci mostra in rapida successione immagini di esplosioni, violenza e inseguimenti: la serie TV di Netflix sembra densa di eventi, questo è certo.

Il precedente filmato era dedicato alla Creel House, nuova ambientazione della serie Netflix.