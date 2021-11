Marvel's Wolverine: Insomniac cerca un gameplay engineer, il sistema di combattimento sarà gore!

Insomniac Games è stata parecchio impegnata in questi anni, sviluppando due Marvel's Spider-Man (di cui uno poi riproposto in versione remaster) e anche un nuovo Ratchet & Clank per PS5. Ora, il team è al lavoro su Marvel's Spider-Man 2 - atteso nel 2023 - ma anche su Marvel's Wolverine. Proprio per supportare lo sviluppo di quest'ultimo, il team è ora in cerca di un gameplay engineer che dovrà lavorare su un sistema di combattimento gore.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Drew Murray di Insomniac Games scrive: "Stiamo cercando un gameplay engineer per Insomniac Games che si focalizzi sul nuovo eroe, Wolverine. Se ti piace creare tagli, fendenti, incisioni, sventramenti, squarci, pugnalate e tutto quello che serve per muoversi e giocare come Logan (c'è molto di più!), il link per proporsi è qui sotto!"

Nel tweet "interno" possiamo leggere anche le parole di Shaun McCabe - Head of Technology presso Insomniac Games - il quale aggiunge che il candidato dovrà lavorare sui controlli, sul comportamento, sulla telecamera e sulle lame retrattili di Logan.

Una cosa è certa, Marvel's Wolverine sembra essere un gioco fedele alla natura del personaggio, che a differenza dell'Uomo-Ragno non si preoccupa affatto di spargere sangue, se serve.

Parlando sempre di Marvel's Wolverine: il doppiatore di Solid Snake vuole doppiare il protagonista del gioco PS5.