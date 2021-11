Animal Crossing New Horizons: giocatori regalano il DLC a chi non può permetterselo

Animal Crossing New Horizons è stato aggiornato alla versione 2.0 e ha anche ricevuto un DLC, Happy Home Paradise. Quest'ultimo include varie novità e il pubblico lo sta alquanto apprezzando. Essendo a pagamento, però, alcuni non se lo possono permettere, di conseguenza alcuni giocatori lo stanno regalando ai più poveri.

Tramite Reddit, l'utente MoonDaDoop ha affermato di avere una carta eShop da 35 dollari in più e ha affermato di volerla regalare a qualcuno che non aveva i soldi per comprarsi il DLC di Animal Crossing New Horizons. Il regalo è stato rapidamente assegnato, ma questo ha spinto altri utenti a rendersi disponibili per comprare l'espansione a chi non poteva permettersela.

Animal Crossing New Horizons: un'isola tropicale

Come sempre, non sappiamo quante persone che hanno affermato di non avere i soldi per comprare il DLC dicano il vero e quante stiano solo cercando di ottenere il gioco gratuitamente, ma non crediamo che sia necessario soffermarsi sulle possibilità negative. Ciò che conta è che molti giocatori sono estremamente generosi e, nello spirito di condivisione e allegria tipico di Animal Crossing New Horizons, hanno deciso di aiutare gli altri.

Si tratta di un proposito lodevole che ci ricorda ancora una volta che il mondo dei videogiochi può dare vita a community fondate sulla positività e sulla bontà. Parlando sempre di Nintendo: la prossima console arriva nel "20XX", parola del Presidente Furukawa.