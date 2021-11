Gran Turismo 7: video dedicato alla personalizzazione e ai circuiti spunta online in anticipo

Gran Turismo 7 è spesso al centro dell'attenzione nelle ultime settimane, grazie a vari trailer "Dietro le quinte". Questi video mostrano il creatore della serie Kazunori Yamauchi che discute ogni aspetto del gioco (come la modalità Foto). Tuttavia, sembra che altri due trailer di questo tipo siano accidentalmente trapelati online, per gentile concessione della divisione America Latina della società di marketing Solutions 2 GO. I video sono stati rimossi prontamente, ma ancora più rapidamente sono stati ricaricati da GT Planet. Potete vederne uno qui sopra e un secondo poco sotto.

I sottotitoli sono in spagnolo, ma i trailer permettono di vedere i dettagli sulle personalizzazioni delle auto e sulle piste del gioco. A differenza di Gran Turismo Sport, i giocatori possono personalizzare varie parti dell'auto, dal motore alle sospensioni, alla frenata. A quanto pare, Gran Turismo 7 includerà il maggior numero di parti per il tuning della serie.

Per quanto riguarda i tracciati, Yamauchi non descrive nel dettaglio tutti i diversi circuiti (anche se il Nurburgring è confermato come il suo preferito). Tuttavia, parla del processo di scansione e di come i tracciati abbiano una "realtà tangibile". Il trailer fornisce anche uno sguardo ad altre auto come La Ferrari, l'Aston Martin One-77 e l'Aston Martin Vulcan.

Gran Turismo 7 uscirà il 4 marzo 2022 per PS4 e PS5. Ricordate che sono ancora disponibili i preordini per PS4 e PS5 su Amazon di Gran Turismo 7, 25° Anniversary Edition inclusa.