FIFA passa da EA a 2K Sports? Azionisti di Take Two spingono per l'acquisizione

Con FIFA 22 che sembra avere ormai la strada piuttosto spianata per dominare il mercato, è ben difficile che Electronic Arts decida di mollare il brand che frutta milioni ogni anno, ma considerando le recenti discussioni sull'uso della licenza non stupisce che uno dei principali rivali in ambito sportivo, ovvero 2K Sports, possa prendere in considerazione l'acquisizione del franchise per una nuova serie.

Per il momento non c'è assolutamente nulla di definitivo ed EA ha tutto l'interesse a mantenere saldo il controllo sul marchio FIFA, tuttavia sono già emerse in questi mesi diverse voci su un possibile cambio di nome per la serie, che potrebbe diventare EA Sports FC, per esempio, in base a un brevetto scoperto. Dietro questa strategia ci sarebbe un modo per cautelarsi nel caso in cui la contrattazione con FIFA non dovesse andare a buon fine, considerando che la federazione calcistica vuole 1 miliardo di dollari per la licenza e vuole soprattutto togliere l'esclusività.

L'idea di non concedere la licenza FIFA in esclusiva può rappresentare un cambiamento radicale per il mercato dei giochi di calcio, cosa che potrebbe effettivamente determinare anche delle variazioni nei titoli delle serie. Durante il recente meeting con gli azionisti di Take Two, secondo quanto riferito da Metro, sembra che diversi abbiano espresso interesse per la questione FIFA con la possibilità di acquisire la licenza e affidarla a 2K Sports.

Il CEO Strauss Zelnick non è voluto entrare in profondità nella questione, limitandosi a parlare del loro gioco mobile Top Eleven, poi, ancora pressato dalle domande, si è rifugiato in un "Si tratterebbe di un passo davvero molto grande per noi, non siamo mai stati attivi su quello sport e be', penso che per il momento non ci sia altro da aggiungere". Dunque non sembra esserci ancora nulla da riferire al riguardo, ma se non altro gli azionisti di Take Two sembra siano molto interessati al fatto che il publisher allacci rapporti con FIFA.