GTA 5 su Nintendo Switch? Rockstar Games sembra voglia adattare il Rage Engine

GTA e altri titoli Rockstar Games potrebbero arrivare su Nintendo Switch, stando a quanto riferito dal presunto insider Samus Hunter, secondo il quale la compagnia starebbe lavorando con Nintendo per cercare di adattare il Rage Engine, alla base dei maggiori titoli Rockstar, sulla console ibrida.

Si tratta dunque solo di una voce di corridoio da parte di un presunto insider, ma questo ha azzeccato alcune informazioni in passato ed è dunque diventato un sorvegliato speciale, soprattutto per quanto riguarda le informazioni relative a Nintendo Switch. Secondo quanto riferito da questi su Twitter, l'informazione arriva da una fonte rimasta anonima, ma che sarebbe a conoscenza di questi contatti tra Rockstar Games e Nintendo.



"A quanto pare, Nintendo sta lavorando con Rockstar per adattare il Rage Engine su Nintendo Switch, in modo da poter portare più giochi sulla piattaforma", ha affermato l'insider, il quale ha specificato che la voce non parla della GTA Trilogy, ma evidentemente di qualcos'altro.

Nintendo Switch ci ha abituato a conversioni anche piuttosto inaspettate, come i titoli Bethesda e id Software, ma i giochi più recenti di Rockstar Games sembrano ancora piuttosto distanti dalle possibilità dell'hardware della console. È anche vero che GTA 5 è, di base, un gioco di 8 anni fa, dunque tecnicamente potrebbe esserci la possibilità di vederlo su Nintendo Switch, cosa forse più complicata per Red Dead Redemption 2.

In ogni caso, restiamo in attesa di eventuali sviluppi sulla questione, ma considerando comunque che si tratta di una voce assolutamente non conformabile, al momento.