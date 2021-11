Riders Republic meglio su PS5 o su Xbox Series X? Video analisi e confronto di VGTech

Riders Republic è stata una delle principali uscite di questa settimana, e il nuovo gioco di Ubisoft non poteva mancare l'appuntamento con la consueta analisi e confronto video da parte di uno dei soliti canali specializzati, in questo caso VGTech che ha analizzato in particolare le versioni PS5 e Xbox Series X|S.

Dunque, dove va meglio Riders Republic? Forse non è proprio la domanda che tutti si stanno facendo in queste ore, né un quesito fondamentale per l'andamento del mercato videoludico, ma è interessante notare come il gioco Ubisoft funzioni praticamente allo stesso modo sia su PS5 che su Xbox Series X.

In entrambi i casi, il gioco di corse basato su sport estremi utilizza una risoluzione dinamica che parte da un massimo di 2880x1620 e arriva a un minimo di 2560x1440, esattamente gli stessi valori rilevati sia su PS5 che su Xbox Series X. In entrambi i casi, la risoluzione nativa più comune risulta comunque essere quella massima registrata, ovvero 2880x1620, mentre il gioco adotta un sistema di temporal upsampling che ricostruisce l'immagine a 3840x2160, per ottenere in questo modo il 4K standard.

Variazioni veramente minime anche per quanto riguarda il frame-rate, sostanzialmente identico su console Sony e Microsoft, con un lievissimo vantaggio in favore di Xbox Series X in base ai dati registrati da VGTech in termini di calo minimo e valore medio, ma praticamente impercettibile.

Xbox Series S si comporta ovviamente in maniera diversa, con risoluzione che va da 1600x900 a 1280x720, anche se la risoluzione più comune risulta essere la prima delle due, con temporal upsampling a 1920x1080. In generale, alcuni cali possono essere registrati nelle situazioni più concitate. Per tutte le informazioni al riguardo, vi rimandiamo alla recensione di Riders Republic.