Forza Horizon 5 al top della grafica nel video 8K su PC con impostazioni massime

Forza Horizon 5 si mostra al top delle sue capacità grafiche in un video preso dalla versione PC, con la possibilità di vedere il gameplay in 8K e con le opzioni grafiche poste al massimo, in modo da avere un'idea di dove si possa spingere il gioco in versione Windows.

Il video arriva dal canale YouTube Digital Dreams e può essere visto qui sopra, con la possibilità di selezionare l'opzione 8K per vedere il massimo del dettaglio, tenendo comunque presente che la piattaforma effettua una compressione al video rispetto alla qualità originale del feed proveniente da PC.

Forza Horizon 5 è al momento disponibile solo a coloro che hanno acquistato la versione Premium, eppure come abbiamo visto ci sono già 700.000 giocatori online sul nuovo racing game da parte di Playground Games e Microsoft, a dimostrare l'attesa che c'era per questo titolo.

Tornando al video oggetto della news, il gameplay è tratto da un PC munito di Nvidia GeForce RTX 3090, dunque praticamente il massimo ottenibile al momento sul fronte hardware consumer, con la possibilità di arrivare a 8K e 60 frame al secondo. Il filmato è composto da un montaggio di varie sezioni di gameplay registrate in diverse ambientazioni e situazioni all'interno dell'ampia mappa messicana che caratterizza questo nuovo capitolo.

Per tutte le informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Forza Horizon 5 su queste pagine, ricordando peraltro che si tratta del gioco nuovo con i voti più alti del 2021, per il momento.