Gran Turismo 7: preordine per PS4 e PS5 su Amazon, 25° Anniversary Edition inclusa

Su Amazon è ora disponibile per il preordine Gran Turismo 7, sia in formato PS4 che in formato PS5. Inoltre, è disponibile anche la versione 25° Anniversary Edition, la quale include il disco PS5 e un codice digitale per la versione PS4.

Potete trovare le varie versioni di Gran Turismo 7 ai seguenti indirizzi:



In caso di preordine, avrete accesso anche a una serie di bonus digitali per Gran Turismo 7:



100,000 Crediti di gioco

Mazda RX-Vision GT3 Concept (Stealth)

Porsche 917 Living Legend

Toyota Supra GT500 '97 (Castrol TOM'S)

La 25° Anniversary Edition di Gran Turismo 7 propone invece i seguenti contenuti:



Gioco PS5 su disco e codice digitale per PS4

Steelbook

1.100.000 crediti

Toyota GR Yaris con livrea diversa a seconda del paese

30 avatar di produttori e partner

La colonna sonora ufficiale The Music of Gran Turismo

Toyota Castrol TOM'S Supra

Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

Porsche 917K Living Legend

Gran Turismo 7: una delle auto del gioco

Diteci, preordinerete Gran Turismo 7 su Amazon? Vi ricordiamo che è attualmente disponibile anche il preordine di Horizon Forbidden West, con tanto di scheda da 20€ per PS Store in regalo.