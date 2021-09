Horizon Forbidden West: preordine PS4 e PS5 su Amazon, in regalo scheda PSN da 20€

Su Amazon è ora disponibile il preordine di Horizon Forbidden West per PS4 e PS5. Il gioco di Guerrilla Games viene venduto, per entrambe le versioni, a prezzo pieno, ma include una scheda prepagata PSN da 20€. Ecco tutti i dettagli.

Potete trovare la versione PS4 di Horizon Forbidden West a questo indirizzo. Invece, se cercate la versione PS5 del gioco, è disponibile qui. Entrambe le versioni sono "Standard Edition". Questa offerta con scheda prepagata PSN da 20€ sarà valida fino al 17 febbraio 2022, ovvero il gioco prima dell'uscita del gioco.

Offerta Amazon Horizon: Forbidden West - Standard Edition - PlayStation 5 € 80,99 Vedi

Offerta

Il preordine include anche due bonus digitali:



Abito lascito nora

Antica lancia Nora

Ricordiamo che acquistando la versione PS4 di Horizon Forbidden West si avrà accesso alla versione PS5 gratuitamente, come detto da Jim Ryan stesso. Non pare quindi molto sensato acquistare la versione next-gen del gioco (che costa 10€ in più), a meno che non vogliate a tutti i costi avere la confezione PS5.

Diteci, cosa ne pensate di questa offerta? Farete il preordine a prezzo minimi garantito con Amazon di Horizon Forbidden West, oppure a febbraio sarete impegnati a giocare molto altro?