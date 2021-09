Pokémon HOME: aggiornamento atteso per il 22 settembre, nuova versione mobile in arrivo

Pokémon HOME, l'app mobile e Switch del franchise di GameFreak, sarà aggiornata il 22 settembre 2021. Precisamente, l'update è atteso per le 03:00 del mattino italiano. L'orario di fine manutenzione è invece previsto per le 08:00, sempre mattino italiano.

Secondo quanto segnalato, con questo aggiornamento il team di sviluppo si prepara all'arrivo della nuova versione mobile di Pokémon HOME, che sarà disponibile all'interno dello stesso orario sopra indicato. Attualmente non sappiamo nulla di specifico rispetto a questa nuova versione, che dovrebbe essere classificata come 1.5, ma è credibile che il 22 settembre avremo nuove informazioni a riguardo, se non prima.

Sappiamo anche che Pokémon HOME non funzionerà al lancio con Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, e nemmeno con Arceus. La compatibilità sarà attivata solo nel 2022.

Pokémon Home: il logo

Se non sapete cosa sia Pokémon HOME, dovete sapere che si tratta di un servizio "banca" che permette di spostare i propri Pokémon da un gioco della saga all'altra, sempre che il gioco sia supportato e che la specifica creatura possa essere passata nel successivo capitolo della serie. Si tratta di un servizio disponibile sia in versione gratuita che a pagamento.