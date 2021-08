Pokémon Home non disponibile al lancio per Arceus e Pokémon Diamante Lucente/Perla Splendente

Pokémon Home, il servizio cloud che fa da "banca" per lo stoccaggio dei Pokémon catturati, non funzionerà al lancio su Leggende Pokémon Arceus e Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, attivandosi solo nel 2022.

Considerando che Pokémon Home dovrebbe funzionare come servizio universale per la serie Pokémon, almeno per quanto riguarda i nuovi capitoli in arrivo, ed è peraltro a pagamento, almeno nella versione Premium, questa mancanza può risultare piuttosto fastidiosa per gli utenti.

Proseguendo con il progetto intrapreso con Pokémon Bank su Nintendo 3DS, Pokémon Home consente di immagazzinare fino a 6000 creature (con abbonamento) ed eventualmente scambiarle da un gioco all'altro per quanto riguarda i titoli compatibili con il servizio, cosa che potrebbe risultare molto comoda e interessante per i nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch, solo che non potrà essere utilizzata subito.

The Pokémon Company ha confermato che Pokémon Home non potrà essere utilizzato al lancio in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, in arrivo il 19 novembre 2021, e a quanto pare nemmeno in Leggende Pokémon Arceus, atteso per il 28 gennaio 2022. Non ci sono ancora riferimenti precisi sul lancio, ma il supporto per il servizio è previsto arrivare nel corso del 2022, in data ancora da precisare.

I titoli in questione sono stati protagonisti del Pokémon Presents andato in scena nelle ore scorse: abbiamo visto un nuovo trailer per Leggende Pokémon Arceus e un altro per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.