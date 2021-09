Batman Day 2021, il Cavaliere Oscuro festeggia in attesa di nuovi videogiochi

Oggi è il Batman Day 2021, la giornata in cui il Cavaliere Oscuro viene festeggiato in tutto il mondo, anche dagli appassionati di videogiochi che vorrebbero vederlo tornare protagonista di un titolo sulla falsariga dei vari Batman: Arkham, ma che potrebbero rimanere delusi.

Sappiamo infatti che Rocksteady Studios è attualmente al lavoro su Suicide Squad: Kill the Justice League (qui la nostra anteprima), gioco ambientato nello stesso universo dei già citati Batman: Arkham e in cui dunque l'Uomo Pipistrello potrebbe non essere presente.

Batman potrebbe non esserci neppure in Gotham Knights (qui la nostra anteprima), che parte proprio dalla sua scomparsa ma non è un sequel di Batman: Arkham Knight, soluzione questa che ha lasciato diversi fan un bel po' perplessi circa la volontà di creare due universi paralleli sotto la medesima etichetta.

Se il futuro videoludico del personaggio DC appare al momento nebuloso e intricato, quello cinematografico sembra invece promettere bene con The Batman, il film con protagonista Robert Pattinson, e con The Flash, in cui rivedremo sia Ben Affleck che Michael Keaton vestire il costume del Cavaliere Oscuro.

Tornando tuttavia ai giochi, è chiaro che Rocksteady ha cambiato le cose e alzato gli standard in maniera impressionante, ispirando con il suo sistema di combattimento freeflow anche titoli come Marvel's Spider-Man, ma nel corso degli anni sono stati numerosi i tie-in dedicati all'eroe.