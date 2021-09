Marvel's Wolverine: il doppiatore di Solid Snake vuole doppiare il protagonista del gioco PS5

David Hayter, leggendario doppiatore di Solid Snake nella saga Metal Gear, ha espresso il proprio interesse nel doppiare il protagonista di Marvel's Wolverine, il nuovo gioco PS5 di Insomniac Games presentato al recente PlayStation Showcase.

Hayter ha risposto al tweet di @Nicodemus82, come potete vedere poco sotto, il quale propone il doppiatore di Solid Snake come voce del personaggio protagonista di Marvel's Wolverine. Non si tratta di una vera e propria candidatura, è ovvio, ma Hayter afferma che stava proprio pensando di volerlo fare.

Hayter, oltre che doppiatore, è attore, scrittore e registra e ha un passato con il mondo Marvel e con i Mutanti. Ha infatti scritto la sceneggiatura dei film X-Men (2000) e del suo seguito, X-Men 2 (2003). In ambito videoludico, ha doppiato Solid Snake (ma anche Naked Snake) in vari capitoli della saga di Metal Gear Solid.

Al momento non abbiamo idea se Insomniac Games abbia già scelto il doppiatore per il protagonista di Marvel's Wolverine. In realtà, non sappiamo praticamente nulla del gioco, se non che arriverà dopo Marvel's Spider-Man 2: quest'ultimo è atteso per il 2023, quindi è credibile che Wolverine arrivi tra minimo 3 o 4 anni.

Tramite il trailer di Marvel's Wolverine abbiamo scoperto un easter egg su Hulk.