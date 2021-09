Project Eve, l'analisi del gameplay mostrato al Playstation Showcase

Al di fuori del Giappone, i cui videogiochi più importanti arrivano ormai praticamente sempre sui nostri lidi, buona parte del gaming asiatico è ancora un discreto mistero per il mercato occidentale. Si tratta di mercati enormi e spesso autosufficienti che non si espandono all'estero perché non ne hanno la necessità. Eppure negli anni si sono evoluti in modo impressionante, specialmente dal punto di vista tecnico. Lo si è visto di recente con vari titoli di origine cinese - Black Myth Wu Kong su tutti - eppure non è assolutamente il caso di dimenticarsi la Corea, specie se si considera che da quelle parti è da anni che escono titoli dotati di un comparto tecnico assolutamente folle, e le capacità delle software house nell'utilizzo di alcuni degli engine più usati (Unreal in particolare) sembrano migliorare esponenzialmente di anno in anno.

Il titolo di cui parliamo oggi peraltro non è una sorpresa a là Dokev, o un arrivo in ritardo come quello di Lost Ark: si tratta di un action già noto da tempo di nome Project Eve, sviluppato dagli SHIFTUP. E se è vero che la software house alle spalle del progetto non è particolarmente longeva (la ha fondata un concept artist noto dalle nostre parti per il suo lavoro su Black Desert Online di nome Hyung-Tae Kim), risulta comunque impossibile non parlarne visto il notevole trailer mostrato durante il Playstation Showcase e gli impressionanti passi avanti fatti rispetto alle build passate.

Proviamo ad analizzare il gameplay di Project Eve mostrato al Playstation Showcase.