Redfall, altri dettagli arrivano dal leak sul nuovo gioco Arkane

Redfall è stato protagonista di un notevole leak in queste ore, che ha portato a far emergere online alcune prime immagini e anche vari dettagli sul nuovo gioco Arkane, che si trova comunque ancora in fase di alpha, dunque le cose sono tutte da confermare e potrebbero variare sensibilmente.

Insieme alle prime immagini dalla versione alpha, arrivano dunque anche queste nuove informazioni, sebbene l'affidabilità del leak sia da confermare, dunque prendetele con cautela. Secondo quanto riferito, sembra che Redfall abbia elementi simili a Borderlands in termini di stile e loop di gameplay, con un open world "seamless" di ampie dimensioni, giocabile in single player o in multiplayer cooperativo.

Ci sono 6 personaggi tra cui scegliere, ognuno caratterizzato da proprie caratteristiche e abilità particolari, che portano a diversi stili di combattimento e approccio al gioco, che variano dallo stealth all'action sparatutto più classico.



I personaggi avanzano con la raccolta dei punti esperienza che si ottengono eliminando nemici e prendendo parte alle missioni, che comprendono quest principali e secondarie all'interno della mappa. Sono presenti anche combattimenti contro boss, anche questi simili a quelli di Borderlands, sembra.

La mappa sembra davvero molto ampia, paragonabile a quella di "Fallout 76 o Ghost of Tsushima", secondo quanto riferito, nonostante queste siano di dimensioni diverse. Nell'equipaggiamento ci sono gadget e armi di vario tipo che vanno da cose più tradizionali ad altre particolarmente bizzarre.

I nemici sono un misto piuttosto vario di umani e vampiri in grado di usare attacchi a distanza o corpo a corpo, inoltre ci sono NPC ma non partner controllati dall'IA come in Left 4 Dead, dunque o la cooperativa può essere effettuata solo con altri giocatori umani.

Lo stile richiama un "gotico moderno", nel senso della commistione di vampiri all'interno di un'ambientazione moderna o contemporanea, la mappa è composta a un unico mondo esplorabile che contiene quest di vario tipo, incontri random con nemici, luoghi sicuri dove poter riposare e altro.