Alan Wake Remastered: quanto spazio occupa su PS5, data del pre-load e nuove immagini

Nuove informazioni arrivano su Alan Wake Remastered attraverso l'account Twitter PlayStation Game Size, che comunica le dimensioni previste per il download del gioco su PS5, la data di avvio del pre-load oltre a nuove immagini emerse invece dal fan kit ufficiale.

Per quanto riguarda lo spazio occupato su PS5, l'account specializzato in queste informazioni riferisce che si tratta di 27,466 GB (senza la patch prevista per il day one), dunque una quantità di dati piuttosto in linea con lo standard, mentre il pre-load su PlayStation dovrebbe essere disponibile dal 3 ottobre 2021.





Si tratta di due giorni prima rispetto alla data di uscita fissata per Alan Wake Remastered, ovvero il 5 ottobre 2021. Non si tratta ancora di informazioni ufficiali, ma la fonte, effettuando di fatto una sorta di datamining sulle variazioni del database di PlayStation Store, può essere considerata affidabile.



Ricordiamo che Alan Wake Remastered è stato mostrato con un trailer PS4 e PS5 al PlayStation Showcase, ma è previsto arrivare anche su PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Di recente è emerso che andrà a 4K e 60fps su PS5 e Xbox Series X, con upgrade gratuito tra famiglie di console.

Sono peraltro emerse alcune nuove immagini del gioco in versione rimasterizzata oltre a un poster promozionale, che potete vedere nella galleria qui sopra. Il gioco, ovviamente, è una rielaborazione tecnica dell'originale uscito su Xbox 360 e sviluppato da Remedy, che recentemente ha mostrato degli evidenti contatti con Control.