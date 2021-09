God of War: Ragnarok, un video confronto con il gioco precedente mostra le differenze

God of War: Ragnarok è stato infine mostrato al PlayStation Showcase con un montaggio di scene di gameplay e di intermezzo, cosa che ha consentito di effettuare i primi confronti video tra il nuovo e il capitolo precedente, sebbene questi siano ovviamente impropri visto che si basano su sequenze diverse.

Pur trattandosi di un confronto molto arbitrario, questo filmato pubblicato dallo youtuber GameClips consente comunque di vedere un po' alcune differenze tra God of War: Ragnarok e il precedente, al momento sull'unico materiale video che abbiamo per quanto riguarda il nuovo capitolo, ovvero il trailer di presentazione andato in scena al PlayStation Showcase.

A dire il vero, non si rileva proprio un'evoluzione epocale, ma questo è dovuto soprattutto al grande lavoro effettuato da Santa Monica sul capitolo precedente, che risulta ancora molto bello a vedersi e alquanto in linea con le recenti evoluzioni grafiche next gen. D'altra parte, l'engine è sostanzialmente lo stesso e il nuovo God of War: Ragnarok, essendo cross-gen, deve ovviamente tenere in considerazione PS4 come base di partenza, dunque resta una via di mezzo tra una generazione e l'altra.

In ogni caso, la qualità grafica resta notevole e si registrano comunque alcune differenze. Al di là di alcuni miglioramenti nelle texture e un incremento di risoluzione, con frame-rate che in God of War: Ragnarok dovrebbe essere stabile sui 60 fps su PS5, quello che cambia sembra essere soprattutto la ricchezza delle ambientazioni e la distanza visiva.

Già nel breve trailer di presentazione si possono infatti intravedere scorci più ampi e particolareggiati, anche nella distanza, rispetto agli scenari del capitolo precedente. Per il resto, i modelli sono basati sostanzialmente su quelli del God of War del 2018, così come le animazioni, salvo alcune variazioni già visibili e ulteriori evoluzioni che verranno applicate nel corso dello sviluppo. Altre informazioni possono essere tratte dall'anteprima di God of War Ragnarok.