Baldo: The Guardian Owls, la patch Hot Fix 2 corregge molti problemi su PC e console

Baldo: The Guardian Owls ha fatto parecchio discutere in questi giorni, essendo un gioco davvero molto interessante e indubbiamente affascinante, ma anche ricco di bug e problemi vari che ne hanno minato l'utilizzo per molti utenti, pertanto accogliamo con piacere la notizia del rilascio della patch Hot Fix 2 che dovrebbe risolvere un bel po' di inconvenienti.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori su Facebook, la patch in questione è disponibile in queste ore su PC, PS5, PS4 e Apple Arcade, mentre è in arrivo nelle prossime ore su Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, forse in fase di certificazione.

Il riepilogo delle caratteristiche della patch comprende la correzione di parecchi problemi rilevati nel gioco in questi primi giorni di utilizzo, tra i quali bug e inconvenienti anche di grosso calibro. L'elenco è il seguente: