Analogue Pocket rinviato ancora, uscita a dicembre 2021

Analogue Pocket ha subito un altro rinvio, in base a quanto riferito da Analogue in un nuovo post sul sito ufficiale, sebbene lo slittamento, questa volta, sia piuttosto lieve, visto che la nuova data di uscita è prevista per dicembre 2021.

Il problema è sempre lo stato generale della produzione a causa del Covid-19: "Sfortunatamente, a causa delle restrizioni causate dal Covid con i nostri partner nella produzione, la loro capacità di distribuire i componenti nel periodo concordato che avevamo previsto ha comportato delle modifiche", si legge nel messaggio.

"Questo ha creato un effetto a catena di ritardi al di fuori del nostro controllo, riflettendosi su quello che sarebbe stato altrimenti un processo ben organizzato". A questo punto, il periodo di lancio della console è fissato per dicembre 2021, con un ulteriore restock previsto subito dopo Natale come seconda mandata.

Si tratta di un altro ritardo in una lunga catena: Analogue Pocket era previsto arrivare nel 2020, poi è stato spostato a maggio 2021.

Analogue Pocket è una console portatile che fa funzionare i giochi originali della famiglia Game Boy e di altre console portatili (con adattatori)

Da qui venne posticipato a ottobre 2021 e infine, con quest'ultimo rinvio, a dicembre 2021 e si spera che sia la data definitiva.

Analogue Pocket è la nuova macchina portatile di Analogue che punta a far funzionare tutti i giochi della famiglia Game Boy e, con adattatori, anche quelli di Neo Geo Pocket, Game Gear e Atari Lynx. Come tutte le console di Analogue, anche questa funziona con le cartucce originali, sfruttando un sofisticato sistema FPGA, ovvero senza emulazione software ma con una replica quanto più fedele possibile del funzionamento hardware originale, pur con varie accortezze nuove come display migliorato e uscita video in alta definizione.

Il tutto, peraltro, in una forma decisamente elegante. Abbiamo parlato di recente della console nello speciale sull'anno delle console portatili, esaminando Steam Deck, Nintendo Switch OLED, Analogue Pocket e Playdate.