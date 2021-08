Steam Deck, Nintendo Switch OLED, Analogue Pocket e Playdate: il 2021 è l'anno delle console portatili

La cosa bella di questa nuova tendenza è il fatto che ogni nuova macchina sembri seguire una propria strada: più che concorrenti destinati a combattere sul mercato per conquistare lo stesso pubblico, ogni dispositivo è progettato su caratteristiche specifiche che lo portano a rappresentare una proposta differente . Abbiamo già visto come abbia poco senso confrontare direttamente Nintendo Switch con Steam Deck , ad esempio, ma la stessa cosa vale anche per le altre piattaforme in uscita nei prossimi mesi come Playdate o Analogue Pocket, perché ognuna si fonda su capacità e specializzazioni diverse che si sovrappongono solo parzialmente.

Dopo l'abbandono di PlayStation Vita da parte di Sony, sembrava che l'ambito portatile potesse essere portato avanti esclusivamente dalla casa di Kyoto, che con Nintendo Switch ha trovato la configurazione definitiva per valorizzare il gaming in portabilità, ma nuove soluzioni stanno emergendo con notevole consistenza, facendo guardare con attenzione a questo settore, andando oltre alle proposte bootleg di macchine più o meno sconosciute in grado di proporre per lo più emulazione a basso costo.

Prosegue dunque senza scossoni la medesima visione di Nintendo Switch: una console ibrida che può contare sull'immane potenza delle proprietà intellettuali esclusive e anche su un supporto decente da parte delle terze parti, quasi sorprendente in diversi casi rispetto alle ultime macchine della grande N, oltre che su un bacino di indie enorme in grado di valorizzare al massimo la fruizione mobile. D'altra parte, l'enorme successo che la console continua a riscuotere rende alquanto superfluo - oltre che rischioso in termini economici e organizzativi - puntare su costosi e complicati upgrade hardware, almeno per il momento.

La proposta meno sorprendente proviene da Nintendo Switch OLED : non solo per il fatto che una revisione dell'hardware da parte di Nintendo era attesa ormai da anni, ma anche perché, di fatto, rappresenta l'approccio più conservativo possibile da parte della compagnia. Anche rispetto a quello che ci saremmo aspettati, il nuovo modello di Switch appare come un'evoluzione piuttosto timida della console originale, che porta con sé soltanto un miglioramento, sebbene sensibile e ben accetto, del suo display con il passaggio alla tecnologia OLED. Disponibile dall'8 ottobre 2021, la nuova console è praticamente identica ma con uno schermo OLED da 7 pollici e qualche minima revisione al Dock e allo stand posteriore, come potete leggere nel nostro provato con mano .

Steam Deck: un potente PC portatile

Steam Deck nella sua custodia provvisoria

Anche l'idea di Valve, in arrivo a partire da dicembre 2021, è perfettamente in linea con la sua tradizione, ma proprio per questo Steam Deck si presenta come qualcosa di alquanto diverso e inedito nell'ambito delle "console portatili". Si tratta, a tutti gli effetti, di un PC in forma portatile, costruito in modo da garantire una notevole potenza computazionale ma anche una certa ergonomia, motivo per il quale si può parlare in effetti di "console" come macchina dedicata esclusivamente al gioco. L'obiettivo, ovviamente, è fornire il supporto totale a Steam, piattaforma che è parte integrante del concept di Steam Deck a partire dal suo stesso sistema operativo, ma questo non toglie anche una certa apertura che consente al dispositivo di essere parzialmente modificato con altri sistemi operativi.

È insomma una macchina profondamente diversa da Nintendo Switch anche come concetto: non avrà praticamente esclusive studiate appositamente per il suo hardware ma si "limita" a rendere portatile il mondo del PC gaming, cosa non proprio da poco. In questo senso, potrebbe essere facilmente la console migliore per fruire dei titoli terze parti multipiattaforma in versione portatile, vista la grande potenza che caratterizza il suo hardware. Il problema è che non ha praticamente titoli sviluppati appositamente per la piattaforma, affidandosi all'ottimizzazione e alle impostazioni da selezionare per raggiungere la situazione migliore: per gli utenti più smaliziati non sarà certo un problema, ma l'approccio è sicuramente diverso da quello di una normale console portatile.