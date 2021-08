Fallout 76: Regno d'acciaio, la recensione della nuova espansione gratuita

Todd Howard e compagni non si sono però fermati e, ciclicamente, tornano ad infarcire la loro creatura di nuovi assestamenti e nuovi contenuti, così come è stato con l'espansione Alba d'acciaio, arrivata lo scorso novembre e che ha reintrodotto una delle fazioni più iconiche del mondo di Fallout: la Confraternità d'acciaio . A diversi mesi di distanza arriva la conclusione di quello stesso arco narrativo, con cinque nuove missioni dedicate al gruppo militarizzato e al destino dell'Appalachia, tutt'altro che deciso. In questa recensione di Fallout 76: Steel Reign cerchiamo di capire quanto questo nuovo contenuto - gratuito come sempre - abbia lasciato il segno.

Storia ed epilogo della Confraternita

Il cavaliere della Confraternita Daniel Shin in armatura

Chiunque abbia già affrontato la scorsa espansione sa più o meno cosa attendersi. La diatriba interna alla Confraternita sta raggiungendo picchi inattesi e la tensione è palpabile. Come da tradizione starà a noi decidere in che direzione far pendere l'asticella, donando alla fazione un futuro plasmato dalle nostre scelte e dai rapporti che instaureremo. Quando abbiamo recensito Alba d'acciaio ci siamo soffermati sullo spesso che Bethesda era riuscita a donare alla Confraternità. Seppur non lunghissima, la prima parte dell'intreccio a lei dedicato ci aveva più che convinti, al netto di qualche sbavatura.

Questa volta non possiamo esimerci dal verificare quanto i mesi attesi non abbiano ripagato con la stessa moneta... anzi: con lo stesso tappo ci verrebbe da dire. Regno d'acciaio dura poco, una manciata di ore che scappano via come niente e seppur la narrazione e i dialoghi restano sui buoni livelli che Fallout 76 ci ha regalato in questo ultimo anno e mezzo, non riescono a colpire nel segno come vorrebbero. Prendere una decisione importante, che dovrebbe mettere il giocatore spalle al muro, fila invece liscia senza troppi intoppi, tra l'altro secondo noi anche in maniera abbastanza scontata visti i personaggi.

Un'armatura a stelle e strisce in Regno d'Acciaio

È un peccato quindi che la conclusione di un'ottimo arco iniziato mesi fa, non riesca a mantenersi tale anche nelle sue battute finale. Questo però non deve in alcun modo escludere la bontà dell'esperienza. D'altronde sono anni che lodiamo un titolo bistrattato dalle masse, spesso anche solo per sentito dire, quando poi lo zoccolo duro di appassionati continua a macinare centinaia di ore e a convincere anche una buona quantità di novizi a perdersi per l'Appalachia.

A proposito di mappa: ci troviamo sempre davanti a una delle migliori espressioni di design di Bethesda Game Studios. L'Appalachia è da sempre enorme, bellissima e maledettamente varia. Con Regno d'acciaio si arricchisce di un'altra manciata di punti di interesse, in attesa di scoprire come andrà evolverà il futuro del gioco una volta che prossimamente arriveranno i raid di The Pitt.