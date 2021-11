Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri su PS5 ha una data di uscita?

Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri per PS5 potrebbe avere una data di uscita, in base a quanto scoperto da alcuni utenti sul forum ResetEra, sebbene manchi ancora una comunicazione ufficiale da parte di Sony al riguardo, visto che ulteriori precisazioni sono ancora attese da parte della compagnia: intanto spunta un misterioso 4 maggio 2022.

L'utente Modiz di ResetEra ha notato, all'interno della pagina html corrispondente a quella internet sul PlayStation Store dedicata ad Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri, che nelle linea di codice si trova la data 4 maggio 2022, pensando dunque che questa possa corrispondere alla data di uscita per la raccolta su PS5, ancora senza informazioni per quanto riguarda invece la versione PC.

Si tratterebbe di un'uscita più tarda rispetto a quello che si pensava inizialmente, visto che la raccolta dei quattro capitoli rimasterizzati era prevista per l'inizio del 2022, mentre a quanto pare - se questa fosse davvero la data - sarebbe stato rinviato a poco dopo la fine del primo trimestre del 2022.

Ovviamente potrebbe trattarsi di un placeholder completamente random, dunque è difficile prenderla per un'informazione del tutto buona e affidabile, ma il luogo in cui è stata trovata questa data fa riflettere. In ogni caso, restiamo in attesa di ulteriori informazioni da Sony e Naughty Dog.

D'altra parte, la raccolta è stata recentemente classificata in Australia, facendo pensare a un arrivo non lontano, mentre è emersa la possibilità, proprio in base ai dati contenuti nella classificazione, che Uncharted 4 sia senza multiplayer.