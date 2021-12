The Game Awards 2021: Activision non sarà parte dei TGA, "non c'è spazio per gli abusi" dice Keighley

Activision Blizzard non sta passando un buon momento e l'industria intera deve, in un modo o nell'altro, prendere una posizione. Ora, Geoff Keighley - creatore e conduttore dei TGA - ha affermato che Activison non sarà parte dei The Game Awards 2021. "Non c'è spazio per gli abusi", scrive su Twitter.

Precisamente, Keighley scrive: "Al di là delle nomination, posso confermare che Activision Blizzard non sarà parte dei The Game Awards 2021. I TGA sono un momento per celebrare questa industria, la più grande forma di intratteniento del mondo. Non c'è spazio per gli abusi, le molestie o i comportamenti predatori in nessuna compagnia e in nessuna community."

Continua scrivendo: "Mi rendo anche conto che disponiamo di una grande piattaforma che può accelerare e ispirare il cambiamento. Ci impegniamo per fare in modo che sia così, ma dobbiamo lavorare tutti assieme per creare un ambiente migliore e più inclusivo per fare in modo che tutti si sentano al sicuro e possano creare i migliori giochi al mondo."

Conclude poi con: "Tutti siamo responsabili del raggiungimento di questo standard. Giochi incredibili - e gli sviluppatori talentuosi che li hanno creati - sono ciò che vogliamo celebrare. Ci vediamo giovedì". Questa quindi è la linea dei The Game Awards 2021 e di Geoff Keighley.

Questo commento di Keighley è arrivato in realtà non a caso. Il conduttore era infatti stato intervistato dal The Washington Post e aveva rilasciato una dichiarazione ritenuta da alcuni non sufficientemente chiara. Keighley non aveva preso una posizione precisa sulla questione Activision, affermando di star ancora valutando come gestire la società nello spazio dei The Game Awards 2021 ed è quindi stato criticato. Ora, ha messo maggiormente in chiaro il suo punto di vista.

