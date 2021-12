Sonic sarà uno degli "ospiti" dei The Game Awards, annuncio di Frontiers in arrivo?

Ai The Game Awards 2021 verrà annunciato il tanto chiaccherato Sonic Frontiers? Un simpatico scambio di battute su Twitter tra Geoff Keighley, e l'account ufficiale di Sonic the Hedgehog sembrerebbe suggerire l'arrivo di qualche sorpresa durante lo show.

Nelle scorse settimane si è parlato a più riprese di Sonic Frontiers, il nuovo presunto gioco con protagonista il celebre porcospino blu, e di un suo possibile annuncio ai The Game Awards 2021. Di recente, infatti, Sega ha registrato il dominio "Frontiers", mentre su Steam sono spuntati alcuni interessanti indizi.

Oggi invece, come accennato in apertura, un simpatico siparietto su Twitter ha svelato fondamentalmente che Sonic sarà uno degli "ospiti" dell'evento, suggerendo così una possibile sorpresa in arrivo, magari proprio il reveal di Sonic Frontiers.

Come potete notare nei tweet qui sotto, l'account di Sonic the Hedgehog contatta Keighley chiedendogli un invito per i The Game Awards. Il conduttore dell'evento appare riluttante alla richiesta del porcospino blu, visto che non gli ha dato neppure il follow su Twitter, ma a quanto pare alla fine lo accontenta.

Nonostante gli indizi dei giorni passati, non è da escludere, tuttavia, che la presenza di Sonic all'evento sia solo per un possibile omaggio per i suoi trent'anni di carriera oppure, nella peggiore delle ipotesi, questo scambio di battute potrebbe essere semplicemente fine a sé stesso.

Per scoprire la verità in ogni caso non dovremo attendere a lungo. Vi ricordiamo che i The Game Awards 2021 si svolgeranno a partire dalle 02:00 della notte tra il 9 e il 10 dicembre.