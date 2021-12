Henry Cavill di The Witcher spiega Warhammer in TV, con Tom Holland entusiasta

Henry Cavill è stato protagonista di un particolare siparietto televisivo in questi giorni, quando ha prima corretto il conduttore sulla differenza tra Warhammer e World of Warcraft, e poi ha spiegato come funzioni il gioco di fronte a un Tom Holland entusiasta.

L'ultima puntata del celebre Graham Norton Show ha ospitato Henry Cavill per parlare anche di The Witcher 2, la nuova stagione in arrivo su Netflix, ma durante questa c'è stato spazio anche per un'ulteriore conferma di quanto l'attore abbia tendenze alquanto "nerd" per quanto riguarda hobby e passatempi casalinghi, a quanto pare.

Come visibile nell'estratto riportato nel video qui sopra, il conduttore della trasmissione, Graham Norton, ha parlato della passione di Cavill per la colorazione delle miniature, prendendo anche un po' in giro la questione e soprattutto sbagliando a chiamare il gioco, parlando di World of Warcraft. Cavill non si è affatto scomposto ma ha educatamente fatto presente come si tratti di Warhammer, non di World of Warcraft, illustrando poi brevemente in cosa consista l'hobby in questione.

"C'è la parte che riguarda la pittura e la cura dei modelli, poi c'è la parte di gioco vero e proprio", ha spiegato l'attore, di fronte al conduttore che ha continuato a scherzare sul fatto di giocare con queste cose. "Poi si mettono insieme in piccoli eserciti e si fanno combattere contro quelli di un altro giocatore", ha spiegato Cavill, continuando a parlarne con grande tranquillità. "È divertente, può suonare ridicolo ma è divertente".

A quel punto, Tom Holland, presente alla trasmissione come altro ospite, per promuovere Spider-Man: No Way Home, ha alzato la mano per chiedere di poter giocare insieme a Henry Cavill in tono entusiastico, cosa che ovviamente può far nascere crossover e fanfiction assortite. D'altra parte, la passione di Cavill per Warhammer era emersa anche solo qualche giorno fa quando su Instagram aveva pubblicato un selfie sul set citando Neoth di Warhammer 40.000.