The Witcher, Henry Cavill si fa un selfie sul set e rivede Neoth di Warhammer 40K

Henry Cavill ha pubblicato un selfie scattato sul set della serie The Witcher, in cui come sappiamo interpreta Geralt di Rivia, dicendo che il suo aspetto nella foto gli ricorda qualcun altro, forse l'Imperatore Neoth di Warhammer 40.000.

Sappiamo che l'attore è un grande appassionato di videogame, del resto durante la quarantena ha rigiocato l'intera serie di The Witcher alla massima difficoltà, ma fra i suoi interessi ci sono evidentemente anche i giochi di ruolo e i boardgame come appunto quelli di Warhammer.

"Ecco una foto dalla mia collezione privata", ha scritto Cavill a corredo del suo post su Instagram. "Non riesco a decidere se questo sia l'aspetto di un Witcher o piuttosto qualcosa legato a Warhammer. Magari entrambi? Forse Neoth?"

In effetti Henry Cavill ha già ammesso di conoscere l'universo creato da Games Workshop tempo fa, quando ha detto che voleva citare Warhammer sul set di The Witcher, ma nessuno lo avrebbe capito.

Quale che sia il riferimento esatto del selfie, non c'è dubbio che i tanti appassionati delle avventure di Geralt di Rivia siano in trepidante attesa per l'inizio della seconda stagione di The Witcher, che partirà il 17 dicembre.